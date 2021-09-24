Еще более 120 центров образования "Точка роста" открылись в Подмосковье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 120 образовательных центров "Точка роста" заработали в Московской области, общее количество таких центров в регионе выросло до 242, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье заработали еще 123 "Точки роста". Новые образовательные центры открылись более чем в 40 городских округах. Теперь в регионе 242 таких центра",- приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что главной задачей образовательных центров является обеспечение равных условий для получения качественного образования вне зависимости от места проживания детей. "Это важный федеральный проект, он позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий: цифровых лабораторий по физике, химии и биологии, роботов-манипуляторов, конструкторов для программирования", - добавила она. Каклюгина отметила, что до конца 2024 года в регионе планируется открыть более 500 "Точек роста".

Центры "Точка роста" открываются в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".