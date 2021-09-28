Количество случаев бешенства животных в Подмосковье в 2021 году сократилось на 75%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Количество выявленных случаев бешенства животных сократилось в текущем году в Московской области на 75%, всего с начала года в регионе зарегистрировано 17 случаев бешенства животных в девяти городских округах региона, сообщила во вторник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В Подмосковье ситуация по бешенству благоприятная, так как ведется эффективная борьба с бешенством у собак и диких животных, а также повышена доступность лечения и помощи. В текущем году зарегистрировано 17 случаев бешенства животных в девяти муниципальных образованиях региона. Это на 75% меньше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 67 случаев бешенства животных в 21 муниципальном образовании", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

"В Подмосковье <...> мониторинг заболеваемости и работа систем ветеринарных клиник организованы на высоком уровне. На сегодня в местах обитания диких плотоядных животных разложено более 800 тыс. доз оральной вакцины. Также провакцинировано порядка 390 тыс. мелких домашних животных и 65 тыс. сельскохозяйственных животных", - отметил Воскресенский.

Бешенство передается от животных людям при укусах или царапинах. Источником вируса бешенства могут являться как дикие, так и домашние животные.