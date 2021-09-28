В Подмосковье на 1,5 тыс. пешеходных переходах установят направленную подсветку

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. пешеходных переходов в Московской области оборудуют до конца года специальными лампами с направленным освещением. Подсветкой оборудуют переходы рядом с социально значимыми объектами и в потенциально опасных местах, где есть риск наездов на пешеходов, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области для повышения безопасности 1,5 тыс. пешеходных переходов оборудуют до конца года специальными лампами с направленным освещением. Направленную подсветку оборудуют на переходах с Г-образной опорой, где есть возможность подключения электричества. Специальные лампы с направленным освещением позволяют не ослеплять водителя и делать пешехода хорошо заметным даже в темной одежде и в дождь, что существенно повышает безопасность пешеходов", - приводятся слова главы министерства Алексея Гержика.

Направленная подсветка уже появилась на двух переходах в Красногорске на ул. Карбышева, рядом со школой № 2, а также на восьми переходах Осташковского шоссе в Мытищах.

Каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода. С учетом сезонности почти 60% наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Пешеходам следует не пренебрегать мерами личной безопасности - носить световозвращающие элементы, использовать при движении на неосвещенных участках дорог фонари, носить одежду светлых тонов. При применении таких элементов риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%, отметили в пресс-службе.

Установку направленной подсветки проводятся на регионе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".