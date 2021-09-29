Охотничий сезон на копытных животных в Подмосковье начнется с 1 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Новый охотничий сезон откроется в Московской области 1 октября. До 10 января 2022 года можно будет добывать лося, косулю, пятнистого и благородного оленей, а также кабана, срок охоты на которого продлен до 28 февраля, сообщила в среду пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

"С учетом москвичей, постоянно приезжающих к нам на охоту, общее количество охотников может достигать полумиллиона человек. <...> В осенне-зимний период разрешено добыть всего 1 324 животных: 886 особей лося, 222 особи европейской косули, 120 и 96 особей благородного и пятнистого оленей соответственно. Поэтому инспекторы Госохотнадзора переведены на усиленный режим работы, чтобы минимизировать вред от браконьерства", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования области Андрея Разина.

Он добавил, что охотник по требованию инспектора обязан предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия и продукцию охоты, транспортные средства для осмотра.

На сегодняшний день в Подмосковье действуют 63 охотхозяйства. Наиболее продуктивными охотхозяйствами по лосю являются Можайское, Москворецкое, Уваровское, Рузское, Талдомское, Шатурское и Шаховское. Наибольшее количество разрешений на добычу косули будет передано в Бронницкое, Волоколамское, Зарайское, Коломенское, Егорьевское, Можайское и Серебряно-Прудское охотничьи хозяйства. Охота на благородного и пятнистого оленей будет возможна на территории Бронницкого, Коробовского, Можайского, Уваровского, Серпуховского и некоторых других охотугодий.