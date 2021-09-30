Детская военно-спортивная игра "Победа" началась в Подмосковье

ПОСЕЛОК КАЛИНИНЕЦ /Московская область/, 30 сентября. / ТАСС/. Военно-спортивная игра для детей "Победа" стартовала в четверг в подмосковном поселке Калининец.

"Она [игра] продолжает традиции "Зарницы" - военно-спортивной игры, на которой выросло несколько поколений молодежи нашей страны", - заявил замминистра обороны России Андрей Картаполов во время своего выступления на открытии игры.

В рамках главного конкурса, который пройдет 2 октября, командам предстоит на время отразить атаку условных диверсантов, примерить на себя роль саперов, преодолеть зараженную местность, оказать первую доврачебную помощь.

Военно-спортивная игра "Победа", организованная "Юнармией" совместно с Минобороны РФ, Министерством просвещения и Российским движением школьников, проводится ежегодно и объединяет десятки тысяч подростков со всей России.

На предстоящих соревнованиях соберется более 70 сборных, каждая из которых будет представлять свой регион. В этом году основные мероприятия пройдут с 29 сентября по 3 октября в парке "Патриот" и на военном полигоне Алабино в Московской области.