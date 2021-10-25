Автобусы с символикой проекта "Активное долголетие" вышли на маршруты в Подмосковье

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Более 30 автобусов с символикой регионального проекта для пожилых "Активное долголетие" начали курсировать в Московской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Более 30 автобусов Мострансавто забрендировали символикой программы "Активное долголетие". <...> Автобусы с символикой проекта будут курсировать по маршрутам компании в городах Московской области до 6 января следующего года", - говорится в сообщении.

Губернаторская программа "Активное долголетие" была запущена в 2019 году. Она направлена на помощь людям старшего поколения и поддержку активного образа жизни.