Свыше 2,7 тыс. участков дорог обработали противогололедными материалами в Подмосковье

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Более 100 единиц спецтехники задействовали в Московской области для обработки свыше 2,7 тыс. опасных участков дорог противогололедными материалами, об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Более 2,7 тыс. опасных участков дорог Подмосковья обработали противогололедными материалами минувшей ночью. Дорожные службы региона из-за ухудшения погодных условий в виде отрицательных температур обрабатывали опасные участки дорог - мосты, эстакады, съезды и подъемы. В работах задействовали свыше 100 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

В министерстве также призвали водителей быть аккуратнее за рулем и не превышать скоростной режим.

"Дорожные службы Подмосковья продолжают осуществлять мониторинг погодных условий. Организовано ночное дежурство спецтехники и людей", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика.