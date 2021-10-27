Более 1 млн рублей сэкономили пассажиры автобусов в Подмосковье, оплатив проезд "Тройкой"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пассажиры автобусов подмосковного перевозчика Мострансавто сэкономили более 1 млн рублей благодаря оплате проезда транспортной картой "Тройка" за три месяца. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За три месяца пассажиры Мострансавто сэкономили более 1 млн рублей при оплате проезда по карте "Тройка". С конца июля в автобусах перевозчика, где принимают "Тройку", заработала система лояльности при оплате проезда картой. Воспользовались лояльностью более 40 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что система лояльности позволяет экономить на проезде. Так, чем чаще пассажир оплачивает поездки "Тройкой", тем выше скидка. Размер скидки растет после каждой десятой поездки на 7%, а максимальная скидка в размере 35% начинается с 51-й поездки. Ежемесячная экономия составляет более 400 рублей, а в год сумма может достигнуть около 5 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что оплата проезда картой "Тройка" доступна на 700 маршрутах Мострансавто в 2,7 тыс. автобусах.