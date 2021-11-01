Лимитированную серию карт "Тройка" выпустили к 95-летию перевозчика Мострансавто

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ограниченная серия транспортных карт "Тройка" вышла к 95-летию подмосковного перевозчика Мострансавто. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"К 95-летию Мострансавто вышла лимитированная серия карт "Тройка". Ограниченная коллекция с уникальным дизайном создана не для продажи - карты будут разыграны среди пассажиров компании в соцсетях. Условия конкурса будут объявлены позже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жители и гости Московской области могут расплатиться картой "Тройка" в более чем 2,7 тыс. автобусах Мострансавто, курсирующих по более 700 маршрутам предприятия.

В пресс-службе уточнили, что годом создания Мострансавто считается 1926-й - когда отдел коммунального хозяйства Богородска приобрел автобус для маршрута "Богородск - Электропередача".

"Спустя 10 лет Мострансавто обслуживало уже 13 пригородных линий в шести районах. Сегодня в автопарке предприятия насчитывается порядка 5 тыс. автобусов, которые ездят на более чем 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородных маршрутах", - добавили в министерстве.