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План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 85%

С начала года в регионе уже отремонтировали почти 10,5 тыс. подъездов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 10,5 тыс. подъездов отремонтировали в Московской области с начала года, годовой план по ремонту выполнен на 85%, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В Московской области продолжается реализация региональной программы "Мой подъезд", которая действует с 2016 года. За шесть лет приведено к нормативному состоянию порядка 93 тыс. подъездов Подмосковья, а годовой план ремонта подъездов выполнен на 85%", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Как уточнили в пресс-службе, с начала года в регионе уже отремонтировали почти 10,5 тыс. подъездов. По плану до конца года их количество увеличится до 12,3 тыс.

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