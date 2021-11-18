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Более 300 катков откроют в Подмосковье в зимний сезон

На некоторых катках оборудуют камеры хранения и сделают трибуны для посетителей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 катков планируется открыть в Московской области в текущем зимнем сезоне, об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

"В этот зимний сезон в Подмосковье будет открыто более 300 катков. На них будут работать прокаты, раздевалки, новогоднее освещение, теплые зоны, а также звучать музыкальное сопровождение с новогодним плейлистом", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В материале отмечается, что на некоторых катках оборудуют камеры хранения и сделают трибуны для посетителей. Катки появятся в парках "Патриот" и "Раздолье" в Одинцовском округе, в парке "Пехорка" в Балашихе, в парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде, в парке "Березовая роща" в Дмитрове и других парках региона.

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