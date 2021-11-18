В Подмосковье установят еще 87 станций контроля качества воздуха до конца года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты установят дополнительно 87 станций контроля качества воздуха на территории Московской области до конца 2021 года. Об этом рассказал журналистам в четверг зампред правительства - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщал в интервью ТАСС, что в рамках совместного проекта Москвы и Московской области в 2021 году было установлено 15 станций контроля качества воздуха. Такое решение позволит обеспечить контроль крупных промышленных объектов Московской области, сжигания порубочных остатков и возникновения пожаров, которые оказывают негативное влияние на воздух в столице.

"В Московской области в этом году установлено 119 постов для контроля загрязнения атмосферного воздуха, еще 87 станций будет установлено до конца года. 15 мобильных постов установлено за счет средств бюджета Москвы", - сказал Разин.

Он добавил, что основная задача станций - вести мониторинг качества воздуха в области. "Важно, чтобы <...> качество атмосферного воздуха в жилых районах было соответствующего уровня", - уточнил Разин.

По его словам, всего в Подмосковье планируется установить не менее 300 постов контроля качества атмосферного воздуха.