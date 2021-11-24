Рекультивацию 12 мусорных полигонов Подмосковья планируют завершить до 2030 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все 39 мусорных полигонов закрыты в Подмосковье, из них 13 уже рекультивированы, к 2024 году их количество достигнет 27. Оставшиеся 12 полигонов будут рекультивированы до 2030 года, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

"В Подмосковье закрыты все старые полигоны. Их 39. На сегодняшний день уже завершены работы по рекультивации, то есть они больше не доставляют вреда жителям, 13 полигонов. До 2022 года четыре полигона в работе. К 2024 году мы планируем завершить рекультивацию еще 10 полигонов. Оставшиеся 12 из 39 мы планируем рекультивировать до 2030 года. Но надо понимать, что оставшиеся 12 полигонов наименее опасны для окружающей среды и приносят наименьшее количество проблем", - сказал Разин.

Он отметил, что в 2021 году будут отобраны подрядчики для рекультивации семи полигонов, в том числе по рекультивации полигонов "Егорьевский", "Поварово", "Воловичи", "Ядрово" конкурсы уже объявлены.

"В 2022 году начинаем рекультивацию четырех полигонов в Талдомском, Орехово-Зуевском, Раменском и Серпуховском регионах. В частности, планируем начать работы по достаточно тяжелому полигону - ТКО "Лесная" в городе Серпухов. <…> В 2023 году начинаем рекультивацию двух полигонов - в городском округе Шатура и Дмитрове", - уточнил Разин.