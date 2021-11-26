Пассажиропоток на водном транспорте в Подмосковье вырос на 30% в 2021 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 31 тыс. пассажиров воспользовались водным транспортном в Московской области в 2021 году, это на 30% больше показателей прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С начала сезона на трех маршрутах внутреннего водного транспорта перевезено более 31,5 тыс. пассажиров, что более чем на 30% превысило показатели прошлого года. Основная доля пассажирских перевозок приходится на Лыткарино, где за сезон перевезено свыше 18,1 тыс. пассажиров, в Серпухове и Коломне количество пассажиров составило свыше 13,4 тыс. человек. Водная навигация в населенных пунктах позволяет жителям существенно экономить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта", - приводятся в сообщении слова министра транспорта региона Алексея Гержика.

В пресс-службе рассказали, что следующая водная навигация будет запущена в Московской области 1 мая 2022 года. Организация перевозок запланирована по трем маршрутам: "Причал Бочманово (город Коломна) - причал Притыка", "Причал города Серпухов - причал Сады", "Причал города Лыткарино до деревни Андреевское".