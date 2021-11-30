Более 30 тыс. человек проголосовали за лучшего доктора Подмосковья на портале "Добродел"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. жителей Московской области приняли участие в голосовании "Народный доктор Московской области" на портале "Добродел". По итогам опроса будут определены победители в номинациях "Народный детский доктор" и "Народный взрослый доктор", сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Главная задача голосования - поддержать медицинских специалистов, работающих в медицинских организациях региона. Жители могут высказать благодарность своим любимым врачам, дать высокую оценку их труду. На данный момент свои голоса отдали почти 31 тыс. жителей региона. Участник голосования может проголосовать только один раз и за одного специалиста", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что по итогам голосования будут определены победители в двух категориях: "Народный детский доктор" и "Народный взрослый доктор".

Голосование проходит с 1 по 30 ноября.