Свыше 100 реконструкторов воссоздадут события битвы под Москвой 4 декабря в Красногорске

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Реконструкторы Москвы и Подмосковья воссоздадут события военных лет, приуроченные к 80-летию битвы под Москвой. Мероприятие пройдет на территории "Музея техники Вадима Задорожного" в Красногорске 4 декабря, сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"4 декабря более 100 реконструкторов Москвы и Московской области воссоздадут события 80-летней давности, все действия будут разворачиваться около оригинального немецкого состава, груженного военной техникой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в реконструкции сражения задействуют технику Великой Отечественной войны из коллекции "Музея техники Вадима Задорожного". Зрители смогут увидеть танки Т-26, Т-60, противотанковую пушку 53-К и ротный миномет 82 мм.

"Есть даты, которые нельзя забывать. Битва за Москву и события начала декабря 1941 года - переломный момент Великой Отечественной войны. Пиротехнические спецэффекты, исторические костюмы и декорации, позволят гостям совершить путешествие в прошлое, погрузиться в реальность воспроизводимого исторического периода и вспомнить о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили фашизм", - приводятся в тексте слова директора музея Вадима Задорожного.

По данным министерства, вход на уличную территорию музея 4 декабря будет бесплатным. Реконструкция заработает для посетителей с 14:00.