{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье в 2022 году планируют приобрести шесть мобильных ФАПов

Новые мобильные ФАПы появятся в Раменском, Сергиевом Посаде, Ступине, Луховицах и Орехово-Зуеве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области в первом квартале следующего года планируют приобрести шесть мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Мы запланировали и предусмотрели уже денежные средства на приобретение шести мобильных комплексов", - сказала Стригункова.

Она рассказала, что новые мобильные ФАПы появятся в Раменском, Сергиевом Посаде, Ступине, Луховицах, Орехово-Зуеве.

Согласно презентации Минздрава региона, закупка мобильных ФАПов запланирована на 1 квартал 2022 года. На эти цели предусмотрено 120 млн рублей. Мобильные комплексы обеспечат доступность медпомощи в удаленных и малочисленных территориях.

В настоящее время в Подмосковье функционируют 50 мобильных комплексов.

Теги
Россия
Больше 70 научных проектов из Подмосковья получат гранты Российского научного фонда
Ежегодная поддержка фонда для каждого проекта составит свыше 1,4 млрд рублей
Читать полностью