В Подмосковье в 2022 году планируют приобрести шесть мобильных ФАПов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области в первом квартале следующего года планируют приобрести шесть мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Мы запланировали и предусмотрели уже денежные средства на приобретение шести мобильных комплексов", - сказала Стригункова.

Она рассказала, что новые мобильные ФАПы появятся в Раменском, Сергиевом Посаде, Ступине, Луховицах, Орехово-Зуеве.

Согласно презентации Минздрава региона, закупка мобильных ФАПов запланирована на 1 квартал 2022 года. На эти цели предусмотрено 120 млн рублей. Мобильные комплексы обеспечат доступность медпомощи в удаленных и малочисленных территориях.

В настоящее время в Подмосковье функционируют 50 мобильных комплексов.