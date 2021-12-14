Концессионное соглашение о создании дублера Егорьевского шоссе заключили в Подмосковье

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Платный дублер Егорьевского шоссе общей протяженностью более 36 км построят в Московской области до 2026 года. Соответствующее концессионное соглашение заключили правительство региона и инвестор ООО "М.Е.Т.К.", сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Правительство Московской области подписало концессионное соглашение о создании и эксплуатации платного дублера Егорьевского шоссе ("Москва - Егорьевск - Тума - Касимов") с инвестором ООО "М.Е.Т.К.". Строительство автодороги запланировано на участке от г. п. Люберцы до деревни Кошерово общей протяженностью 36,3 км. Концессионное соглашение заключено на 28 лет. Общий объем инвестиций в проект составит более 60 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что дорога будет построена в период с 2023 по 2026 год. Плановая интенсивность движения по новому участку составит 25 тыс. автомобилей в сутки.

"Это важный и масштабный проект, который будет являться альтернативой бесплатного участка Егорьевского шоссе. Дублер шоссе планируется сделать платным с двумя полосами движения в каждую сторону. Дорога будет начинаться от Люберец, пройдет севернее Егорьевского шоссе и выйдет к ЦКАД. Дорога позволит разгрузить и вывести транзитный поток за пределы улично-дорожной сети Раменского и Люберец, что сделает движение по Егорьевскому шоссе безопаснее, а также улучшит транспортную доступность восточного участка ЦКАД. Новым дублером смогут воспользоваться более 2 млн жителей Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В Минтрансе рассказали, что в соответствии с концессионным соглашением предусмотрен максимальный размер платы за проезд за 1 км пути. Так, владельцы мотоциклов, легковых автомобилей, включая транспортные средства с прицепом, заплатят порядка 12 рублей. Для транспорта экстренных служб проезд будет бесплатный.