В Подмосковье выбрали лучших управдомов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Конкурс "Лучший председатель Совета МКД Московской области" с общим призовым фондом в 1 млн рублей завершился в Подмосковье. Лауреатами и дипломантами стали 26 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В этом году было подано рекордное количество заявок - 250 номинантов из 48 муниципалитетов. По итогам конкурса комиссия определила 26 номинантов на призовые места, из них девять лауреатов, по три в каждой номинации: "Лучший управдом дома до 100 квартир", "Лучший управдом дома 10-300 квартир", "Лучший управдом дома более 300 квартир" и 15 дипломантов", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в регионе уже в третий раз, однако церемония награждения в Доме правительства Московской области организована впервые. Общий призовой фонд премии составляет 1 млн рублей: за первое место лауреат получает 100 тыс. рублей, за второе - 80 тыс. рублей, за третье - 50 тыс. рублей. Главным условием для участия в конкурсе является обязательный статус действующего председателя совета многоквартирного дома, подтвержденного протоколом решения собрания собственников квартир.

"Хороших управдомов в Подмосковье много, более 3 тыс. человек, все они - неравнодушные, добрые соседи, которые думают не сколько о себе, но и о других. Что бы завоевать премию, управдома присылали свои конкурсные работы, фото и видео, которые отражали их деятельность по управлению своим многоквартирным домом, к примеру, сделали креативный ремонт в подъезде, добились у управляющей компании построить контейнерную площадку, сделать качественный ремонт крыши, подвала и прочее", - приводятся в тексте слова министра ЖКХ региона Антона Велиховского.