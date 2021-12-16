Детским омбудсменом в Подмосковье снова стала Ксения Мишонова

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ксения Мишонова вновь избрана на должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Ее кандидатуру одобрили депутаты Мособлдумы.

Постоянный представитель губернатора Московской области Александр Горбылев в ходе заседания Мособлдумы напомнил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 14 декабря 2021 года внес в Мособлдуму кандидатуру Ксении Мишоновой для назначения на должность детского омбудсмена в регионе.

"С 22 декабря 2016 года она занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. За время работы детским омбудсменом в Московской области Оксана Владимировна проявила себя человеком ответственным, неравнодушным, умеющим найти индивидуальный подход к семьям с детьми, столкнувшимся со сложной жизненной ситуации. Она добилась значительных успехов в сфере защиты прав детей и обеспечения их комплексной безопасности", - сказал Горбылев.

Он добавил, что кандидатура Ксении Мишоновой согласована уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Депутаты Мособлдумы вновь на пять лет одобрили кандидатуру Мишоновой на должность подмосковного омбудсмена по правам ребенка.