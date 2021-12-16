Илью Березкина переизбрали председателем Мособлизбиркома

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Члены избирательной комиссии Московской области на заседании путем тайного голосования переизбрали председателем Мособлизбиркома Илью Березкина.

"Счетная комиссия подвела итоги голосования. <...> Результаты тайного голосования по выборам на должность председателя Избирательной комиссии Московской области Березкина Ильи Сергеевича: за - 13, против - ноль, воздержались - ноль", - сказал в ходе заседания комиссии председатель счетной комиссии избиркома региона Игорь Кудрявин.

Ранее ЦИК РФ рекомендовал переизбрать Илью Березкина председателем избирательной комиссии Московской области. Березкин занимает пост председателя избиркома Подмосковья с ноября 2018 года.