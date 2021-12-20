Массовая торговля на елочных базарах началась в Подмосковье

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Массовая торговля новогодними деревьями стартовала на елочных базарах в Московской области. Из 260 запланированных к открытию пунктов продажи хвойных развернуто более 80%, об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

"В регионе началась активная торговля на елочных базарах. С сегодняшнего дня на территории 49 муниципальных образований Подмосковья развернуто более 80% пунктов продажи елок. Всего в этом году в области планируется работа порядка 260 елочных базаров", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

По его словам, большинство базаров открылось в Балашихе, Красногорске, Щелкове, Королеве, Люберцах, Мытищах, Подольске и Домодедово. Также министр напомнил, что первые точки по продаже елок начали работать в Подмосковье с 2 декабря.

"Все елочные базары оформлены в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье" с праздничным красочным ограждением и освещением. На них можно приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев", - добавили в пресс-службе.

Работа елочных базаров в Подмосковье продлится до 10 января.