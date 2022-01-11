Более 50 тыс. кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья за сутки

МОСКВА, 11 января./ТАСС/. Дорожные службы вывезли с дорог Подмосковья за сутки более 50 тыс. кубометров снега. В работах по уборке проезжей части задействовано свыше 1,7 тыс. единиц спецтехники, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"На высокоинтенсивных дорогах проведено несколько циклов уборки и обработки проезжей части противогололедными материалами. В настоящий момент продолжаются работы по очистке дорог и посадочных площадок. За вчерашний день очищено 6 тыс. км тротуаров и пешеходных дорожек. За сутки вывезено более 50 тыс. кубометров снега, весь снег должен быть убран к концу недели", - приводятся в сообщении слова министра транспорта региона Алексея Гержика.

По прогнозам синоптиков 11 января в Подмосковье ожидается небольшой снег, температура опустится до минус 12 градусов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает жителей быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Не парковать свои автомобили на обочинах и проезжей части. Это позволит коммунальным и дорожным службам быстрее очистить дороги и территории. Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе проезжей части и носить световозвращатели в темное время суток.