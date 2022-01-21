{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Балашихе восстановят надземный пешеходный переход после ДТП

Его должны восстановить в течение пяти дней

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты в течение пяти дней восстановят поврежденный в результате ДТП надземный пешеходный переход в Балашихе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось, что 20 января грузовой автомобиль с поднятым кузовом повредил надземный пешеходный переход на 28 км федеральной трассы М-7 "Волга" в Балашихе. В результате столкновения произошло смещение пролетной конструкции.

"Поврежденный в результате ДТП надземный пешеходный переход в Балашихе восстановят в течение пяти дней", - говорится в сообщении.

В настоящее время дорожники установили временную опору, чтобы исключить угрозу обрушения сооружения.

"Сумму ущерба еще предстоит определить. Для пешеходов переход закрыт, воспользоваться можно ближайшим надземным пешеходным переходом", - говорится в сообщении.

В Балашихе грузовик кузовом задел надземный переход
Пострадавших нет
Читать полностью