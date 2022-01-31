Около 19% дорог в Подмосковье отремонтировали с применением евроасфальта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 175 км дорог в Московской области отремонтировали с применением евроасфальта, который отличается большей плотностью и износоустойчивостью. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале министерства транспорта Подмосковья.

"В Подмосковье в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали порядка 19% региональных дорог с применением нового покрытия - евроасфальта. Протяженность участков составила более 175 км", - говорится в публикации.

Там уточняется, что новое покрытие было применено в 20 округах, где в первую очередь отремонтированы центральные улицы, дороги с высокой интенсивностью движения и вылетные магистрали. Наибольший объем работ выполнен в Красногорске, Истре и Щелкове.

"Евроасфальт (А16ВН) - отличается большей плотностью за счет наличия в асфальтобетонной смеси различных фракций щебня, что позволяет обеспечить высокий уровень износоустойчивости. <...> Всего в 2021 году по программе по программе ремонта обновили покрытие на более 1,9 км дорог, из которых 900 км - региональная сеть в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - заключается в посте.