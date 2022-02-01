Движение по путепроводу через Рублево-Успенское шоссе в Одинцове запустят в августе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Двухполосный путепровод через Рублево-Успенское шоссе в подмосковном Одинцове планируют достроить в августе, максимальная пропускная способность на дорожном объекте составит около 15 тыс. автомобилей в сутки, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В Раздорах Одинцовского городского округа уже в августе откроют путепровод. Благодаря этому ликвидируют 2 светофора, водители больше не будут стоять в пробках и смогут экономить в дороге полчаса. <...> Двухполосный путепровод пройдет через трассу А-106 Рублево-Успенского шоссе и станет частью транспортной развязки. Общая протяженность объекта - порядка 1,2 км, из них самого мостового сооружения - 82 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках строительства также реконструируют улицу Утренняя, сделают пешеходную зону с велодорожкой и подземный пешеходный переход.

"Каждая развязка, каждый переезд в Подмосковье очень важны, потому что это облегчает поездку на работу, в школу, в любое место. Здесь мы строим очередной путепровод, он должен быть готов до 1 сентября. Работы идут с опережением графика, я надеюсь, что строители нас не подведут", - приводятся в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, слова которого цитирует пресс-служба, максимальная пропускная способность на путепроводе составит 15 тыс. автомобилей в сутки. "По проекту также - установка шумозащитных экранов, обустройство тротуаров и велодорожки. Пешеходный переход будем строить после запуска путепровода, планируем до конца года завершить основной объем работ", - сказал Гержик.