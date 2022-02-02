Около 800 лифтов заменят в домах Подмосковья в 2022 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Порядка 800 лифтов планируют заменить в 2022 году в многоквартирных домах Московской области по программе капитального ремонта. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В планах на 2022 год заменить 713 лифтов. В их числе пройдет плановая замена 479 лифтов, 197 лифтов будут заменены по дополнительной программе лифтов старше 20 лет, а также будет проведена замена 38 аварийных лифтов в новостройках", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в прошлом году в домах региона заменили порядка 1,2 тыс. лифтов.

"В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых истек и превышает 25 лет или подходит к завершению. Все лифты с истекшим сроком эксплуатации заменены - это порядка 12 тыс. лифтов", - приводятся в тексте слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.