Усадьбу "Горенки" в Балашихе передали частному инвестору

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минимущества Московской области провело конкурс по реализации комплекса объектов культурного наследия федерального значения усадьбы "Горенки". Выигравший конкурс частный инвестор должен будет провести на территории реставрационные работы, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области проведен конкурс по реализации комплекса имущества объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Горенки", расположенного по адресу: Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 6", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в конкурсе участвовали девять инвесторов. В состав лота вошел 21 объект, 13 и которых являются объектами культурного наследия федерального значения.

"Часть сооружений усадьбы представляет собой особую ценность с точки зрения истории, архитектуры и искусства. Соответственно, этот статус накладывает на владельца ряд ограничений, которые мы, в свою очередь, детально прописали в условиях проведенного конкурса. Один из пунктов, например, подразумевают проведение покупателем реставрационных работ, не превышающих 7-летний срок, по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранными обязательствами. Важно отметить, если новый собственник уклонится от проведения таких работ и не будет соблюдать все условия, то в этом случае объекты возвращаются в государственную собственность. Сам земельный участок в составе единого комплекса имущества не подлежит приватизации, владелец сможет оформить исключительно договор аренды" - приводятся в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.