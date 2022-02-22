В Подмосковье более 3,2 тыс. га лесов очистят от погибших и поврежденных деревьев

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Территории подмосковных лесничеств очистят от погибших и поврежденных деревьев, мероприятия по рубке и уборке пройдут на 3,2 тыс. га земель. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"На территории подмосковных лесничеств в 2022 году санитарно-оздоровительные мероприятия будут проведены на площади свыше 3 200 га. В том числе на площади 700 га будут выполнены работы по сплошной санитарной рубке, на аналогичной площади - 700 га - пройдет выборочная санитарная рубка, уборка неликвидной древесины будет проведена на площади 1 893 га", - процитировали в пресс-службе слова руководителя комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова.

В комитете отметили, что на всех участках сплошных вырубок после очистки и подготовки почвы проведут лесовосстановление.

"Основной акцент сделан на лесные участки с повышенной рекреационной нагрузкой - вблизи населенных пунктов, социальных объектов, автомобильных дорог. Особое внимание - на обращения граждан, поступающие через портал "Добродел", социальные сети, официально в ведомство или напрямую в лесничество. Они все берутся в работу", - привели в пресс-службе слова зампредседателя правительства Московской области Георгия Филимонова.