13 марта, 08:27

Жителям Подмосковья с 20 марта будет доступна еще одна госуслуга в режиме онлайн

Подать заявление на конкурсный отбор для получения компенсации за оказание социальных услуг можно будет онлайн

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жители Подмосковья с 20 марта смогут подать заявление на конкурсный отбор для получения компенсации за оказание социальных услуг онлайн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"Еще одна государственная услуга теперь будет доступна электронно в Подмосковье. С 20 марта на региональном портале госуслуг появится услуга по отбору получателей компенсации за оказание социальных услуг. Нашим организациям стационарного социального обслуживания больше не нужно заполнять бумажные заявления, все подается электронно", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В пресс-службе пояснили, что раньше все документы приносили на бумаге. Теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере социального обслуживания, стало проще получить субсидию.

В результате оказания услуги, негосударственная организация будет проинформирована об итогах проведения отбора. В Подмосковье с начала года около 33 тысяч жителей получили социальное обслуживание на дому негосударственными организациями. 

© Информационное агентство ТАСС
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