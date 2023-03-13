Около 280 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе "Приведи друга"

Наибольшее количество участников программы работает в Красногорске, Пушкине, Щелкове, Одинцове

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Почти 280 медицинских работников трудоустроились в Московской области по программе "Приведи друга" с 2022 года, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье действует беспрецедентное количество мер соцподдержки медицинских специалистов - это и "Соципотека", и "Земля врачам", и компенсация аренды жилья и другие. Благодаря программе "Приведи друга", с начала прошлого года в медорганизации Подмосковья трудоустроились 276 медицинских специалистов", - рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Наибольшее количество участников программы работает в Красногорске, Пушкине, Щелкове, Одинцове. Самые популярные специальности: медицинская сестра, участковые терапевт и педиатр, анестезиолог-реаниматолог, а также фельдшер скорой помощи. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В январе 2022 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт новой программе "Приведи друга", так как система здравоохранения региона остро нуждается в новых кадрах. В рамках нового проекта медработники смогут получить единоразовую выплату. Кроме этого, врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться программой "Социальная ипотека". По ней специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.