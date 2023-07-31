В парках Подмосковья с начала лета свыше 5 тыс. человек проверили свое здоровье

Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. жителей Московской области с начала лета проверили состояние своего организма в рамках акции "Проверь здоровье в парке", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье. С начала лета жители Подмосковья могут проверить здоровье в парке - то есть, не посещая поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже более 5 тыс. человек", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в минувшие выходные акция "Проверь здоровье в парке" прошла более чем в 20 городских парках на территории Химок, Подольска, Ленинского и других округов региона.

В министерстве напомнили, что результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.