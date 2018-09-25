Два новых министерства появились в правительстве Подмосковья

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Два новых министерства - Министерство жилищной политики и комплексного развития территории и Министерство благоустройства появились в правительстве Московской области. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы создаем Министерство жилищной политики и комплексного развития территории Московской области. Это не только [вопросы] жилья, но и все, что связано с социальными объектами. В том числе оно займется вопросами долевого строительства. Это важное направление будет курировать Федотова Инна Аркадьевна. <…> Еще одно новое министерство - Министерство благоустройства. Это реконструкция дворов, пешеходных зон, комплексное преобразование в облике городов. Это министерство возглавит Хайкин Михаил Владимирович", - сказал он.

Ранее Федотова занимала должность первого заместителя министра строительного комплекса Московской области, а Хайкин возглавлял Главное управление архитектуры и градостроительства Подмосковья и был главным архитектором региона.

Новые министры

Воробьев добавил, что министром государственного управления и информационных технологий и связи был назначен Максим Рымар. Ранее он был заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Министром культуры стала Нармин Ширалиева, прежде она была советником губернатора в ранге министра. Министром транспорта и дорожной инфраструктуры был назначен Алексей Гержик, который ранее был заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

По словам губернатора, министром инвестиций и инноваций стал Вадим Хромов, который прежде был первым заместителем министра инвестиций и инноваций Московской области. Анна Пытина стала начальником Главного архивного управления Московской области.

"Рассчитываю на вашу самоотдачу, профессионализм, результативность. Это главные требования, которые предъявляются к нашей с вами работе", - сделал напутствие новому составу правительства Подмосковья Воробьев.

Ушли из состава кабмина

Правительство покинули бывший министр образования Подмосковья Марина Захарова, бывший министр экологии и природопользования Александр Коган и бывший заместитель председателя правительства - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев. "Шадаев Максут Игоревич перешел на другую работу, но он остается моим советником", - сказал Воробьев.

Как ранее сообщалось, региональное министерство образования возглавила Ольга Забралова в ранге первого заместителя председателя правительства - министра образования. Министерством экологии и природопользования Подмосковья будет руководить Дмитрий Куракин в статусе заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования.

Также с поста министра культуры Подмосковья ушла Оксана Косарева, а с должности начальника Главного архивного управления Московской области - Петр Петров.

Прежний состав правительства области ушел в отставку 14 сентября, кода Воробьев вступил в должность губернатора. На прошедших 9 сентября выборах он набрал 62,52% голосов. Это второй срок Воробьева на посту губернатора региона, который избирается на пять лет