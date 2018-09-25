Отопительный сезон в Подмосковье начнется 28 сентября

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение о начале отопительного сезона с 28 сентября. В первую очередь отопление будет пущено в социальных объектах, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

"Мы считаем, что необходимо приступить к отоплению объектов социальной сферы 28 сентября. Мы понимаем, что есть риск отрицательных температур уже в воскресенье, поэтому предлагаем запустить с пятницы отопление в соцобъектах и в течение пяти дней также подключить отопление в многоквартирных домах ", - сказал Хромушин на заседании регионального правительства.

В соответствии с федеральным законодательством решение о включении отопления принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.

Первые холода, сопровождающееся дождями и грозами, после затяжного тепла в московский регион пришли 23 сентября. В этот день столбики термометров показали 14-16 градусов тепла. Во вторник и среду, говорится на сайте мэрии и правительства Москвы, они опустятся до 9-13 градусов выше ноля, ночь со вторника на среду станет самой холодной с начала осени. Ожидается, что температура упадет до 1-6 градусов и будет идти снег с дождем.