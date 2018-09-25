Губернатор Подмосковья раскритиковал работу управляющей компании "ПИК-Комфорт"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев раскритиковал работу управляющей компании "ПИК-Комфорт" в ходе заседания регионального правительства.

Глава Подмосковья прокомментировал отсутствие горячей воды в подмосковных Электроуглях, о чем стало известно из социальных сетей.

"Соков (Вадим Соков, главный государственный жилищный инспектор Московской области - прим. ТАСС) и Хромушин (Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области - прим. ТАСС), обращаю внимание на качество работы управляющей компании ПИК. Это не первый случай, когда они заходят, покупают компании и начинают тренировать города и дома. Это абсолютно недопустимо", - сказал он.

ТАСС запросил комментарий "ПИК-Комфорт".

"ПИК-Комфорт" ранее входил в группу компаний "ПИК" - одного из крупнейших публичных девелоперов в России, специализирующегося на строительстве и реализации жилья эконом-класса.