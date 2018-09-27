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Министром здравоохранения Подмосковья назначен экс-глава пермского Минздрава Матвеев

В прошлом составе правительства Московской области министром здравоохранения был Дмитрий Марков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/.  Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил министром здравоохранения региона Дмитрия Матвеева, который ранее возглавлял Минздрав Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Подмосковья.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил нового министра здравоохранения региона, им стал Дмитрий Матвеев. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Пермского края", - уточнили в пресс-службе.

В прошлом составе правительства Московской области министром здравоохранения был Дмитрий Марков.

Согласно данным пресс-службы главы региона, Матвеев родился в 1978 году в городе Чебоксары, закончил в 2000 году Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности лечебное дело, затем работал в Центре реализации программ и проектов Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Позднее он был руководителем департамента здравоохранения Кировской области, заместителем и первым заместителем председателя правительства Кировской области.

Прежний состав правительства Московской области ушел в отставку 14 сентября, кода Воробьев вступил в должность губернатора. На прошедших 9 сентября выборах он набрал 62,52% голосов. Это второй срок Воробьева на посту губернатора региона, который избирается на пять лет.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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