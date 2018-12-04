Глава Госадмтехнадзора Подмосковья Витушева возглавит Рузский городской округ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева возглавит городской округ Руза. Об этом в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"К руководству Рузским городским приступает Татьяна Витушева. Желаю вам удачи!" - сказал он.

С 5 ноября округом в статусе и.о. главы руководил Дмитрий Шведов, возглавивший администрацию Рузы после того, как этот пост оставил Максим Тарханов, перешедший на работу в департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.

С сентября 2018 года в Московской области сменились главы нескольких муниципалитетов. Так, бывший глава Красногорского округа Радий Хабиров в октябре был назначен врио губернатора Башкирии. Врио главы Красногорска избрана Эльмира Хаймурзина, которая до того момента была председателем Мособлизбиркома.

Также сменились главы городского округа Озеры (сейчас и. о. главы - Алла Черкасова) и городского округа Зарайск - им стал замглавы администрации по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Виктор Петрущенко. По итогам конкурса совет депутатов избрал в октябре на пост главы Волоколамского района замминистра экологии Московской области Михаила Сылку.