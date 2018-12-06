Более 700 единиц техники убирают снег с дорог Подмосковья

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 700 единиц техники очищают дороги Московской области от снега, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы региона работают в усиленном режиме. В очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами задействовано 728 единиц техники, в том числе более 430 комбинированных дорожных машин", - цитирует пресс-служба главу министерства Алексея Гержика.

По его словам, в приоритете - очистка дорог с высокой интенсивностью движения, опасные участки. Также в первую очередь снег убирают на маршрутах следования общественного транспорта и подъездах к социально-значимым объектам.

"Сейчас продолжается уборка снега и обработка реагентами дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек. За минувшие сутки региональные дорожные службы обработали противогололедными материалами порядка 12,5 тыс. километров, что составляет 83% от региональной сети", - добавил министр.

В ночь на 6 декабря в Московском регионе прошел снегопад. По данным Гидрометцентра РФ, в столице выпало 5 мм осадков, днем в среду - 0,6 мм. По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается небольшой снегопад и до 6 градусов мороза.