В Подмосковье создадут собственную систему мониторинга качества воздуха

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Московской области в 2019-2020 годах создаст собственную систему мониторинга качества воздуха, чтобы наблюдать за негативным воздействием предприятий и мусорных полигонов. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас мы получаем данные от 19 постов Гидромета РФ и сведения "Мосэконмониторинга", они обрабатываются и систематизируются в "Центре управления регионом". Но для повышения качества мониторинга нам требуются собственные мощности. Мы планируем установить в 2019-2020 годах до 150 новых датчиков контроля воздуха в местах наибольшей концентрации источников выбросов", - сказал он.

Воробьев добавил, что эти станции можно будет переставлять в другое место, если потребуется. На первом этапе на создание системы понадобится порядка 150-350 млн рублей. В перспективе данные станций будут доступны для всех желающих на сайте.

"Эта система позволит нам лучше выявлять нарушения и обеспечить комплексный онлайн-контроль экологической обстановки в Московской области. Мы устанавливаем датчики, устанавливаем видеокамеру, и уже никто не может сделать приписку или как-то слукавить", - добавил глава Подмосковья. Он напомнил, что в Токио и Сеуле действуют аналогичные системы.

Жители Московской области время от время жалуются на неприятные запахи. Пик жалоб был в 2017-2018 годах, когда, в частности, фиксировались значительные выбросы свалочного газа с мусорных полигонов "Кучино" (Балашихинский городской округ) и "Ядрово" (Волоколамский район). Чтобы открыть людям данные о качестве воздуха вблизи этих объектов, администрации муниципалитетов создали отдельные рубрики на своих сайтах, где публикуют отчеты со станций. Однако данные там появляются не в режиме реального времени: последние сведения по "Ядрово" датированы 14 февраля в 06:00 мск, по "Кучино" - с 4 по 9 февраля.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.