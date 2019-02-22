Блюда полевой кухни смогут попробовать гости ярмарок 23 февраля в Подмосковье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Гости и жители Московской области смогут угоститься блюдами полевой кухни, послушать выступления баянистов, приобрести фермерскую продукцию во время гуляний и ярмарок 23 и 24 февраля, организованных в честь Дня защитника Отечества. Всего на территории области запланировано около 30 тематических ярмарок, сообщили в пятницу в пресс-службе минпотребрынка Подмосковья.

"В эти выходные на территории Московской области запланировано к проведению 29 тематических ярмарок, посвященных празднику "День защитника Отечества". Помимо торговли для гостей и жителей Подмосковья на ярмарочных гуляниях подготовлено музыкальное сопровождение, концерты, выступления баянистов и творческих коллективов, праздничные гуляния с полевой кухней, горячий чай, кофе, сладости, фуршеты. Так, например, в рамках ярмарочных мероприятий полевая кухня для всех желающих будет работать в Подольске, Наро-Фоминске, Ногинске, Власихе и некоторых других муниципалитетах", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

В пресс-службе добавили, что в мероприятиях примут участие более 600 предпринимателей из различных регионов Российской Федерации. Посетителей ждут фермерская продукция, товары народных промыслов, ремесленного искусства, сувенирная продукция, приуроченная к празднику, Ивановский текстиль, Павлопосадские платки, посуда Гжель, мыло ручной работы и банные принадлежности. "Во многих парикмахерских Московской области на 23 февраля ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) будут предоставляться скидки от 20 до 70%", - уточняется в сообщении.