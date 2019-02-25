Поздравления с 8 марта от жителей Подмосковья прозвучат в автобусах "Мострансавто"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Московского региона смогут записать аудиопоздравления с Международным женским днем, которые будут транслировать в автобусах "Мострансавто" с 8 по 10 марта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУП МО "Мострансавто".

"Праздничную акцию "Поздравляем с 8 марта" запустил подмосковный перевозчик "Мострансавто". Жителям и гостям Московского региона предложили записать аудиопоздравления с Международным женским днем в любой форме: в прозе или стихах. Мы планируем транслировать поздравления до 10 марта, но все будет зависеть от их количества", - сказали сотрудники пресс-службы.

Пожелания должны быть записаны в тихом помещении, голос должен быть четким, длительность поздравления не должна превышать 20 секунд. Также вначале пассажиру необходимо представиться и рассказать, из какого он города. Поздравления нужно прислать на электронную почту pressamta@mail.ru с пометкой "Поздравляем с 8 марта" до 5 марта.

Ежедневно автобусы "Мострансавто" перевозят около 1,5 млн пассажиров.