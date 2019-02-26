Объем платежей за вывоз мусора в Подмосковье превысит 21 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Жители и предприятия Московской области в 2019 году в совокупности заплатят около 21,4 млрд рублей за вывоз бытового мусора, следует из материалов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, представленных на заседании регионального правительства во вторник.

"Прогноз начислений в 2019 году за коммунальную услугу "обращение с ТКО": всего 1,784 млрд рублей в месяц, 21,407 млрд рублей в год", - отмечается в презентации.

Этот доклад на заседании представил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. По его словам, к настоящему моменту в счет уплаты услуг региональных операторов уже было собрано порядка 400 млн рублей. По мере поступления этих денег операторы реинвестируют средства в дооснащение техникой и площадок контейнерами для двухпотоковой системы раздельного сбора мусора. Все контейнерные площадки в Подмосковье должны быть приведены к стандарту в течение I квартала 2019 года, мусоровозы - в течение I полугодия 2019 года.

Также министр представил рейтинг региональных операторов Московской области, основанный на их работе по внедрению раздельного сбора мусора, обеспечению инфраструктуры и взаимодействию с жителями. Лидерами стали ООО "Экопромсервис" (Клинский кластер), ООО "ЭкоЛайн-Воскресенск" (Воскресенский кластер) и ООО "Хартия" (Ногинский кластер). Оператор Чеховского кластера ООО "МСК-НТ" оказался в середине, а компании структуры "РТ-Инвест" (ООО "Каширский региональный оператор", ООО "Рузский региональный оператор" и ООО "Сергиево-Посадский региональный оператор") - в "красной" зоне отстающих. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя рейтинг, посоветовал "РТ-Инвест" создать конкуренцию между своими кластерами, чтобы улучшить результат.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza оценивала совокупный объем сборов оплаты за вывоз мусора за условный год в Московской области в 23,26 млрд рублей.