Сообщения об угрозе взрывов в ТЦ в Мытищах оказались ложными

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не нашли взрывных устройств в двух торговых центрах в подмосковных Мытищах, "заминированных" в среду утром неизвестными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из ТЦ "Июнь" было эвакуировано 350 человек. В ТЦ "Красный кит" эвакуацию решили не проводить. Взрывных устройств нигде найдено не было", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил о минировании обоих учреждений.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве и Подмосковье. Все эти сообщения оказались ложными.