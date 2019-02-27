За четыре года количество муниципальных служащих сократилось в Подмосковье в два раза

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Количество муниципальных служащих в Подмосковье за счет преобразования районов в городские округа с начала действия муниципальной реформы в 2014 году сократилось вдвое, с 16 до 8 тыс. Об этом в среду сообщила зампред правительства - руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная.

"На 2014 год насчитывалось более 16 тыс. муниципальных служащих. Сейчас их чуть более 8 тыс.", - сказала Нагорная на брифинге в Доме правительства Московской области.

Она отметила, что удалось решить и беспокоивший жителей поселений вопрос удаленности от них органов местного самоуправления за счет создания территориальных управлений органов власти. Причем, располагаются они, как правило, в тех же местах, где ранее были администрации поселений.

В Московской области в 2014 году стартовала муниципальная реформа. Тогда в регион входило 36 районов и 36 городских округов. В рамках реформы шло преобразование районов в городские округа, что позволяет сократить аппарат чиновников и пополнить местный бюджет. Сейчас в Московскую область входят 65 муниципальных образований, из них семь - районы (Волоколамский, Воскресенский, Ленинский, Лотошинский, Пушкинский, Раменский и Сергиево-Посадский).