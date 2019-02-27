Ассоциацию ТОС Московской области планируют учредить в апреле

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Собрание, в рамках которого планируется учредить Ассоциацию территориального общественного самоуправления (ТОС) Московской области, пройдет 18 апреля. Об этом в среду сообщила зампред правительства - руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная.

"Советами муниципальных образований принято решение 18 апреля провести первое собрание по формированию и созданию Ассоциации ТОСов в Московской области. Таким образом, движение приобретет единое направление и получит больше возможностей, больше полномочий", - сказала Нагорная на брифинге в Доме правительства Московской области.

По ее словам, основная задача ТОСов - привлечение активных граждан к решению вопросов местного самоуправления.

"Это история небезразличных людей, которые при взаимодействии с властью улучшают качество жизни. Посмотрим, как коллеги соберутся в единую ассоциацию, и как много новых проектов будет реализовано", - отметила Нагорная. Она привела в пример Мытищи, где ТОС своими силами открыл общественные приемные главы муниципалитета.

Нагорная уточнила, что на сегодняшний день в Подмосковье действуют более 300 ТОСов.