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В Люберцах задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов

В его квартире обнаружили более 200 патронов и несколько видов оружия

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали в Люберцах приезжего из Рязанской области, который хранил у себя дома более 200 патронов и оружие. Об этом в понедельник ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержан 45-летний житель Рязанской области, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По месту его проживания полицейскими обнаружены и изъяты семь предметов, конструктивно схожих с боевыми пистолетами и другим оружием, составные части к ним, приборы для бесшумной стрельбы и 200 патронов различного калибра", - сказала она. По ее словам, результаты баллистической экспертизы показали, что как минимум один из пистолетов и патроны к нему пригодны для стрельбы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"), он арестован.

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