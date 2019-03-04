Около 60 парков примут масленичные гулянья в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Катание на собачьих упряжках, выступление казачьего хора и горячие угощения ждут жителей Подмосковья в парках региона в рамках масленичных гуляний, которые пройдут с 4 по 10 марта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

"С 4 по 10 марта в 57 парках культуры и отдыха в Московской области будут организованы Масленичные гулянья <...> на мероприятиях ожидаются более 140 тыс. человек. Гостей и жителей Подмосковья ждет праздник с народными гуляньями, играми, квестами, конкурсами, выступлениями творческих коллективов", - говорится в сообщении.

В частности, в парке "Захарово" Одинцовского района будет представлен кукольный театр, в начале каждого показа кукольных представлений будет организован мастер-класс по приготовлению блинов. В парке "Покровский" Сергиево-Посадского района пройдет Масленичное шествие с играми, театральными представлениями, а также с катанием на лошадях и на собачьих упряжках. В парке "Елочки" городского округа Домодедово будет организована концертная программа с участием местных коллективов и Московского казачьего хора. В финале мероприятия участники праздника увидят фаер-шоу.

Отмечается, что в 15 парках Подмосковья будут организованы тематические ярмарки. В пресс-службе добавили, что в течение праздничных дней на всех площадках можно будет угоститься блинами, баранками, вареньем и согреться горячим чаем. Кульминацией праздника станет традиционное сожжение символа праздника - чучела Масленицы.