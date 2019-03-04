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Глава подмосковного Протвино сложил полномочия

Его обязанности будет исполнять врио руководителя администрации Альберт Колотовкин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава городского округа Протвино Московской области Валерий Борисов сложил полномочия по собственному желанию, его обязанности будет исполнять врио руководителя администрации Протвино Альберт Колотовкин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья в понедельник.

"В городском округе Протвино состоялся Совет депутатов. Глава округа Валерий Борисов сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты приняли решение возложить временное исполнение полномочий главы муниципалитета на Альберта Колотовкина", - сообщили в пресс-службе.

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