В 2018 году инспекторы ГИБДД в Подмосковье выписали штрафов на 10,6 млрд рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД по Московской области в 2018 году выписали штрафов на общую сумму 10 млрд 624 млн рублей. Об этом в четверг сообщил начальник подмосковного УГИБДД Виктор Кузнецов в ходе выступления в Мособлдуме.

"За 2018 год сотрудники ГИБДД выписали административных протоколов на сумму 10 млрд 624 млн рублей, было оплачено штрафов на сумму 5 млрд 15 млн рублей. За неуплату штрафов к ответственности были привлечены 50 тыс. человек", - сказал главный инспектор безопасности дорожного движения по Подмосковью.

По его словам, в минувшем году 7 тыс. жителям региона был закрыт выезд заграницу за систематическую неуплату штрафов за нарушение ПДД.