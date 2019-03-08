Два человека погибли в ДТП в Московской области

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Два человека погибли, по уточненным данным, в пятницу на 57-м километре трассы Москва - Касимов в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка подмосковной полиции.

"По уточненным данным, в результате аварии на 57-м км трассы Москва - Касимов, произошедшей под Ликино-Дулево, погибли два человека. Пострадали пятеро", - сказали в полиции.

Участниками ДТП стали Hyundai Solaris и BMW. Они столкнулись после того, как немецкая иномарка выехала на встречную полосу .